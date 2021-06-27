Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 27 Haziran tablosu

Sağlık Bakanlığı, 27 Haziran corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre, son 24 saatte 215 bin 294 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 883 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti.
GÜNLÜK TABLO
İYİLEŞEN SAYISI
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4 bin 883 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 275 bin 231'e yükseldi. Toplam test sayısı 60 milyon 105 bin 441'e yükselirken, ağır hasta sayısı 736 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,9 oldu.Son dakika: Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs vaka sayısını açıkladı Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 25 Haziran tablosu
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