Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 27 Haziran tablosu

Sağlık Bakanlığı, 27 Haziran corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre, son 24 saatte 215 bin 294 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 883 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti.

GÜNLÜK TABLO

İYİLEŞEN SAYISI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4 bin 883 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 275 bin 231'e yükseldi. Toplam test sayısı 60 milyon 105 bin 441'e yükselirken, ağır hasta sayısı 736 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,9 oldu.

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