Haberler Gündem Son dakika: İl il haftalık vaka sayısı açıklandı!

Son dakika: İl il haftalık vaka sayısı açıklandı!

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il il haftalık vaka sayısını gösteren haritanın güncel halini paylaştı. Bakan Koca, "Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil. Aşı, endişesiz günlere dönüşün olmazsa olmazıdır. Aşımızı yaptıralım" dedi.

28.06.2021, 18:49 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021, 18:49