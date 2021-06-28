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Haberler Gündem Son dakika: İl il haftalık vaka sayısı açıklandı!

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Son dakika... Sağlık Bakanı , il il haftalık vaka sayısını gösteren haritanın güncel halini paylaştı. Bakan Koca, "Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil. Aşı, endişesiz günlere dönüşün olmazsa olmazıdır. Aşımızı yaptıralım" dedi.

Son dakika: İl il haftalık vaka sayısı açıklandı!

28.06.2021, 18:49 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021, 18:49

Bakan Koca, "İnsidans haritamızın güncel şekli, illerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısını gösteriyor. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil. Aşı, endişesiz günlere dönüşün olmazsa olmazıdır. Aşımızı yaptıralım." dedi.

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