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Haberler Gündem Almanya, Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını kaldırdı

, ’ye yönelik seyahat uyarısını kaldırdı

geçen ay Dışişleri Bakanı 'ın duyurduğu şekliyle, aralarında 'nin de olduğu 80'den fazla ülkeye yönelik seyahat uyarısının kaldırdı.

Almanya, Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını kaldırdı
AA

01.07.2021, 18:59 Güncelleme Tarihi: 01.07.2021, 19:00

Bakanlığın açıklamasında, "Almanya'da ve Avrupa'nın büyük bölümünde epidemiyolojik durumun iyileştirilmesi, aşıların yaygınlaşması ve Dijital Kovid Sertifikası'nın tanıtılması seyahat etmeyi kolaylaştırıyor. Bu nedenle seyahat uyarıları da 1 Temmuz'dan itibaren güncellendi." denildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, konuya ilişkin değerlendirmesinde, seyahat uyarılarının kaldırılmasını savunarak, "Olumlu gelişmelerin olduğu yerde, kısıtlamaları sürdürmek için bir sebep yok." ifadesini kullandı.

Bu arada, Almanya Dışişleri Bakanlığı, yüksek insidans bölgesi veya virüs varyant alanları olarak sınıflandırılan ülkelere zorunlu olmayan seyahatlerin yapılmamasını tavsiye etti.

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