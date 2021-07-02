Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 2 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 461'i semptomatik olmak üzere toplam 4 bin 891 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 55 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 829'a, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 435 bin 831'e yükseldi.
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 5 BİNİ GEÇTİ
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 352 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 305 bin 856'ya yükseldi. Toplam test sayısı 61 milyon 236 bin 294'e yükselirken, ağır hasta sayısı 697 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,7 oldu.
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