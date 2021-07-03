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Son dakika: bugünkü koronavirüs vaka sayısını açıkladı

3 Temmuz 2020 tarihine ait vaka tablosunu açıkladı. Son dakika haberine göre, son 24 saatte 218 bin 924 Kovid-19 testi yapıldı. 4 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı günde koronavirüe bağlı olarak 45 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs vaka sayısını açıkladı

03.07.2021, 20:36 Güncelleme Tarihi: 03.07.2021, 20:43

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloda vefatlarda bir önceki güne düşüş olduğu görülürken, son 24 saatte 218 bin 924 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti.

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