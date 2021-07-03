Son dakika: Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloda vefatlarda bir önceki güne düşüş olduğu görülürken, son 24 saatte 218 bin 924 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti.