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Haberler Gündem Son dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı! Ege'deki son durum

Son dakika: ! 'deki son durum

Son dakika haberi... , illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı: Her 1000 kişide 'da 56.75, 'da 59.10, 'de 22.16 vaka tespit edildi.

Son dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı! Ege'deki son durum

13.07.2021, 18:43 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021, 18:50

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Temmuz'da illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

AŞINIZI OLUN

Bakan Koca, "llerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı ile umudumuz artıyor. Henüz olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun." şeklinde açıklama yaptı.

İZMİR'DEKİ RAKAMLAR

Her 1000 kişide İstanbul'da 56.75, Ankara'da 59.10, İzmir'de 22.16 vaka tespit edildi.

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