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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 12 Temmuz vaka tablosu

Son dakika: koronavirüs vaka sayısını açıkladı! vaka tablosu

Son dakika... koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Son 24 saatte 'de 49 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 5 bin 404 yeni vaka tespit edildi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 12 Temmuz vaka tablosu

12.07.2021, 20:11 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021, 20:23

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs vaka tablosunu paylaştı. Koca yaptığı açıklamada, "Hoş geldin Edirne. Hedef nüfusun %75'inden fazlası aşı olan 4. Şehrimiz Edirne oldu. Tüm illerimizin en kısa sürede mavi renge dönmesi için aşınızı olun." dedi.

GÜNLÜK TABLO

İYİLEŞEN SAYISI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 506 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 227 bin 273'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 61.16 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 27.63 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 58 milyon 594 bin 137'ye yükseldi.

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