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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 11 Temmuz vaka tablosu

Son dakika: ! 11 Temmuz vaka tablosu

Son dakika... . Bakanlığı 11 Temmuz koronavirüs tablosunu açıkladı. Tabloya göre, bir günde 5 bin 261 yeni vaka tespit edildi, 37 kişi ise yaşamını yitirdi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 11 Temmuz vaka tablosu

11.07.2021, 20:28 Güncelleme Tarihi: 11.07.2021, 20:32

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kırmızı kategorideki illerimizde vaka sayılarının düşüş eğilimini kontrol altında tutmak güçleşiyor. Mücadelede yerinizi almak için biran evvel aşınızı olun" dedi.

GÜNLÜK TABLO

Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 68 Covid-19 testi yapıldı, 5 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 242 oldu.

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