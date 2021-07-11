Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 11 Temmuz vaka tablosu

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kırmızı kategorideki illerimizde vaka sayılarının düşüş eğilimini kontrol altında tutmak güçleşiyor. Mücadelede yerinizi almak için biran evvel aşınızı olun" dedi.
GÜNLÜK TABLO
Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 68 Covid-19 testi yapıldı, 5 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 242 oldu.
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