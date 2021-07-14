BREZİLYA'DA yetkili makamlara teslim olan ve 7 Temmuz günü tutuklanan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın yargılandığı Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Aydın, kimlik tespiti sırasında ortaokul mezunu olduğunu ve gelirinin olmadığını söylerken savunmasında, "Benim mağdurların zararını giderecek hali hazırda bir param yoktur, ancak Kıbrıs'ta ve Türkiye'de bulunan el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim" dedi. Mahkeme heyeti sanık Aydın'ın yargılandığı 2 dosyadan da tutuklanmasına karar verdi.
Tosuncuk hakim karşısında: Mağdurların zararını giderecek param yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.