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Haberler Gündem Tosuncuk hakim karşısında: Mağdurların zararını giderecek param yok

hakim karşısında: Mağdurların zararını giderecek param yok

Tosuncuk hakim karşısında: Mağdurların zararını giderecek param yok

14.7.2021

BREZİLYA'DA yetkili makamlara teslim olan ve 7 Temmuz günü tutuklanan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın yargılandığı Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Aydın, kimlik tespiti sırasında ortaokul mezunu olduğunu ve gelirinin olmadığını söylerken savunmasında, "Benim mağdurların zararını giderecek hali hazırda bir param yoktur, ancak Kıbrıs'ta ve Türkiye'de bulunan el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim" dedi. Mahkeme heyeti sanık Aydın'ın yargılandığı 2 dosyadan da tutuklanmasına karar verdi.
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