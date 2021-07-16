O kara geceyi aydınlatan yiğitlerin hakkı ödenmez’

FETÖ'nün hain darbe girişiminin 5'inci yıldönümünde Meclis'te anma etkinlikleri düzenlendi. TBMM'deki törenlere Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ile bakanlar katıldı. Erdoğan, bombaların hedefi olan TBMM'ye karanfil bıraktı. Törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti başladı.







TBMM'deki 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı, Başkan Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop ve devlet erkanının katılımıyla yapıldı.

'BİRER CESARET ABİDELERİDİR'

Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada kahramanları saygıyla andı. Erdoğan, "Sözlerimin hemen başında ülkemizin bekası uğrunda can veren kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. O gece özgürlüğüne ezanına bayrağına devletine sahip çıkan milletimin tüm fertlerine milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Fedakarlıkları ile o karanlık geceyi karadan aydınlık bir sabaha kavuşturan yiğitlerin hakkını asla ödeyemeyiz. O gece çıplak elleriyle tankları durduran cesaret abidelerinin hakkını ödeyemeyiz. 15 Temmuz milletin, demokrasiye gönül verenlerin zaferidir, hakkın batıla, adaletin zulme, istiklalin istiskale galip gelmesinin adıdır. Bu millet Türkiye'nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir" diye konuştu.

'ORTAK GURUR KAYNAĞIMIZDIR'

Hiç kimsenin, özellikle Meclis çatısı altında görev yapanların 15 Temmuz gecesi milletin verdiği bu şanlı mücadeleyi önemsizleştirmeye hakkı olmadığını da sözlerine ekleyen Başkan Erdoğan, "15 Temmuz destanı hepimizin ortak gurur kaynağıdır. 15 Temmuz şehitleri batıla, zalime ve küfre karşı yürütülen hak mücadelesinin günümüzdeki temsilcileridir" açıklamasını yaptı.



DEMOKRASİ MÜZESİ AÇILDI

15 TEMMUZ Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı çerçevesinde Demokrasi Müzesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle kapılarını açtı. Geniş bir katılımın olduğu müzenin açılış kurdelesini Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile birlikte kesti.



'RAHMETLE ANIYORUZ'

● BAŞKAN ERDOĞAN'IN EŞİ EMİNE ERDOĞAN: Türkiye, demokrasinin ilkelerine ve bağımsızlığına sahip çıkmada ilelebet tek yürektir. Dualarımızı eksik etmediğimiz Şehitlerimizi rahmetle anıyor, Gazilerimize, büyük bir minnetle şükranlarımı sunuyorum.

● CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY: Hain darbe saldırısında bu hayasız akını durduran şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.



AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ NUMAN KURTULMUŞ:

15 Temmuz millet-devlet kaynaşmasının zirvesi, milletin devletine canı pahasına sahip çıkışının eşi benzeri görülmemiş örneğidir.



● İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU: Terör örgütü PKK'yı tarihinin en düşük eleman seviyesine, en düşük katılım seviyesine ve örgütten kopmaların en yüksek olduğu noktaya hapsetmişken 15 Temmuz ihanetinin taşeronu FETÖ ile de ilk günkü azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz.

● ADALET BAKANI ABDÜLHAMİT

GÜL: Hüznü, kederi yaşıyoruz. Hem şehitlerimiz hem de gazilerimizin hüznü kalbimizde yerini tutuyor. Diğer yandan dünyanın en büyük meydan okumasıdır, en büyük dirilişidir, demokrasi zaferidir. Bundan dolayı da haklı bir gurur yaşıyoruz.



● SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA: Bizim bir yüzümüz var. O gece, ikiyüzlülerin gerçek yüzüyle açtığı savaşın üstesinden geldik.



● TİCARET BAKANI MEHMET

MUŞ: Önce vatan diyerek ülkesi için canını siper eden kahramanlar, tarihe adlarını destanla yazdılar. Darbeci hainlere geçit vermediler. Bayrağımızı yere düşürmediler.



●MALİYE BAKANI LÜTFİ ELVAN:

Milletimiz 15 Temmuz'da destan yazdı, dünyaya demokrasi dersi verdi. Binlerce yıl geçse de unutmayacağız. Aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.



● AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI DERYA YANIK: 15 Temmuz aziz milletimizin demokrasiye inancının ve iradesine sahip çıkışının eşsiz bir örneğidir. O gece bir destan yazan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.



● ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT BİLGİN:

Bayrağımız için, ezanımız için, bağımsızlığımız için hain cuntacı teröristlere karşı tüm milletimizin topyekün milli mücadele destanı yazdığı gün, 15 Temmuz.



● TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ: 15 Temmuz gecesi milli iradeyi yok sayarak yola çıkanlar, halkımızın kutlu direnişi ile karşılaşmışlardır. Bu şanlı direnişin destanını yazan kahramanlarımızı selamlıyorum.

Bayraktar AKINCI, "15 Temmuz Saygı Uçuşu"nu tamamladı

İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi Yürüyüşü düzenlendi

Muğla’nın 'uçan göz'ü 15 Temmuz şehit ve gazileri için havalandı