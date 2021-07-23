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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 23 Temmuz vaka tablosu

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 23 Temmuz vaka tablosu

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 528 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 94 kişinin testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 23 Temmuz vaka tablosu

23.07.2021, 19:27 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021, 19:35

Sağlık Bakanlığı, günlük vaka, aşı ve vefat sayılarını içeren koronavirüsle mücadele tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 528 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 94 kişinin testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti.

GÜNLÜK TABLO

BAKAN KOCA'DAN ÇAĞRI

Sağlık Bakanı Koca, "Yarın bugünden daha iyi olsun istiyorsanız tedbirlere uyun. Aşınızı olun. Verilen emekler milletçe hepimizin emeğidir." dedi.

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