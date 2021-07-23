Sağlık Bakanlığı, günlük vaka, aşı ve vefat sayılarını içeren koronavirüsle mücadele tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 528 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 94 kişinin testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti.
GÜNLÜK TABLO
BAKAN KOCA'DAN ÇAĞRI
Sağlık Bakanı Koca, "Yarın bugünden daha iyi olsun istiyorsanız tedbirlere uyun. Aşınızı olun. Verilen emekler milletçe hepimizin emeğidir." dedi.Nüfusu 6 milyona ulaşan Muğla'da vaka sayısı yüzde 100 arttı Son dakika: Haftalık vaka haritası güncellendi! İşte İzmir'de son durum Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 21 Temmuz virüs tablosu
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 23 Temmuz vaka tablosu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.