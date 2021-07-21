Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 21 Temmuz virüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 8 bin 151 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bayram artan vaka sayılarını kontrol altına alabilmek için son derece önemli. Aşı olup tedbirlere uyarak toplumsal bağışıklık sağlanırsa salgın biter. Aksi kısır döngü. Tedbirlere uyun, aşınızı olun." dedi

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