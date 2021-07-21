Türkiye'de son 24 saatte 8 bin 151 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bayram artan vaka sayılarını kontrol altına alabilmek için son derece önemli. Aşı olup tedbirlere uyarak toplumsal bağışıklık sağlanırsa salgın biter. Aksi kısır döngü. Tedbirlere uyun, aşınızı olun." dedi
GÜNLÜK TABLO
Son dakika: Koronavirüs vaka tablosu açıklandı! 20 Temmuz vaka sayısı... Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 19 Temmuz tablosu Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! İzmir maviye yaklaşıyor
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 21 Temmuz virüs tablosu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.