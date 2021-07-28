Türkiye’ye ve Rusya’ya Mesaj veriyorlar

ABD Savunma Görsel Bilgi Dağıtım Servisi (DVIDS), geçtiğimiz günlerde Yunanistan'ın Dedeağaç Üssü'ne yapılan 400 adet tank ve zırhlı araç sevkiyatının görsellerini paylaştı. Fotoğraflarla ilgili, "Dedeağaç'ın stratejik olarak konumlandırılmış limanı, ABD Ordusu kuvvetleri için kritik derecede önemli bir ulaşım ve lojistik merkezi haline geldi" notu düşüldü. Bu hamle, ABD'nin bölgedeki yeni stratejisi olarak değerlendirildi. Emekli subay, Güvenlik ve Strateji Uzmanı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Erhan Çalışkan ise, olayın iç yüzünü Yeni Asır'a anlattı.



BÖLGESEL GÜÇ KORKUSU

Çalışkan, bu hamlelerin, Türkiye'nin son 10 yılda attığı ekonomik ve teknolojik atılımlarla bölgesel güç olma yolunda olmasından kaynaklı olduğunu belirtti. Türkiye'nin çıkarlarını korumak için bir dış siyaset izlemeye başlamasının ABD'yi rahatsız ettiğini vurgulayan Çalışkan, "Geçmişte ABD'nin her söylediğini yapan ve ABD'ye itaat eden bir konumdan bugün proaktif siyaset yürüten bir konuma gelmiştir. Bu nedenle ABD çıkarlarıyla Türkiye'nin çıkarları çatışmaya başlamıştır. Gerek Libya'da gerek Doğu Akdeniz'de içerisinde ABD şirketlerinin de olduğu petrol ve doğalgaz arama hizmetlerine izin verilmemesi, gerek Ege'de Türkiye ve Yunanistan'ın ile yaşadığı sıkıntılar, Türkiye-İsrail ilişkiler ve Suriye ve Irak'ta ABD çıkarlarıyla çatışmamızdan kaynaklı olarak ilişkilerimiz gerildi. Yunanistan'da gerilen bu ilişkilerden faydalanmak için ABD'ye yanaşmaktadır" ifadelerini kullandı. ABD ile Yunanistan arasında 1990 yılında imzalanmış olan savunma ve işbirliği anlaşmasına ek olarak 5 Ekim 2019 yılında protokol imzalandı.



EN ÖNEMLİSİ DEDEAĞAÇ

Bu protokol neticesinde ABD'nin Yunanistan'da yeni üsler kurmaya ve var olan üslerin kapasitesini yükseltmeye başladığını dile getiren Çalışkan, "Bu üslerin içerisinde en önemlisi Dedeağaç'ta bulunan üs. Çünkü orada bir liman var. ABD'nin Karadeniz'de çıkarlarını korumak ve Rusya'ya karşı ABD'nin stratejik üstünlüğünü elde tutmak amacıyla kurduğu üslerden bir tanesidir. ABD, bu üsleri kurarak hem gerginleşen Türkiye-ABD ilişkilerinde, Türkiye'de bulunan üsleri yedeklemeye çalışmakta hem de Rusya-Türkiye yakınlaşmasından dolayı rahatsızlık duyduğunun mesajını vermeye çalışmaktadır. ABD'nin Dedeağaç, Kavala, Larissa, Selanik ve Girit de askeri üsleri bulunmaktadır" diye konuştu. Dedeağaç'a yapılan sevkiyatın Türkiye'ye mesaj olduğunu yineleyen Çalışkan, "ABD, burada topladığı zırhlı araçlarla siyasi anlamda Türkiye'ye 'istersem zırhlı araçları burada tutarım. Türkiye yerine gerekirse bu üsleri alternatif olarak kullanırım' mesajıdır. ABD, Yunanistan'a desteğini ortaya koyarak Türkiye'ye siyasi bir mesaj vermektedir. Bu siyasi mesaj Türkiye'yi ABD çizgisine tekrardan geri çekmek için kullandığı unsurlardan bir tanesidir" ifadelerini kullandı.

Mert ALPDÜNDAR