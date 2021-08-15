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Haberler Gündem Yerel medyaya çok kanallı yayıncılık eğitimi

Yerel medyaya çok kanallı yayıncılık eğitimi

Yerel medyaya çok kanallı yayıncılık eğitimi

15.8.2021

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Medya Derneği'nin birlikte yürüttüğü Yerel Medya Buluşmaları Projesi kapsamında, İzmir'deki yerel medya temsilcilerine, "çok kanallı yayıncılık" sistemi anlatıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü Mehmet Akseki, Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Özkır, Medya Derneği Başkanı ve Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş'ın konuşmacı olarak katıldığı panelde, medyanın dünden bugüne serüveni anlatıldı. Konuşmaların ardından kentteki medya temsilcileriyle fikir alışverişinde bulunuldu.
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