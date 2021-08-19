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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 19 Ağustos Perşembe koronavirüs tablosu

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 292 bin 538 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 320 kişinin testi pozitif çıktı, 216 kişi hayatını kaybetti. Koca, "Vaka sayılarının 20 binin altında kalması yeterli değil. Hızla daha düşük vaka sayılarına ulaşmak zorundayız. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına tam uyum şart." dedi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 19 Ağustos Perşembe koronavirüs tablosu

19.08.2021, 21:08 Güncelleme Tarihi: 19.08.2021, 21:15

Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı.

MASKE, MESAFE VE TEMİZLİK

Bakan Koca, "Vaka sayılarının 20 binin altında kalması yeterli değil. Hızla daha düşük vaka sayılarına ulaşmak zorundayız. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına tam uyum şart." dedi.

VAKA SAYISININ 1-50 ARALIĞINDA ARTTIĞI İLLER

Ülke genelinde 34 ilde 100 bin nüfustaki Kovid-19 vakaları 1-50 aralığında arttı. Bu iller şöyle sıralandı:

"Kahramanmaraş (46,5), Manisa (39,42), Adana (36,42), Nevşehir (35,87), Kayseri (35,37), Mardin (35,19), Sivas (32,05), Adıyaman (31,64), Malatya (29,02), Muş (28,95), Sakarya (28,63), Karabük (28,21), Bilecik (27,26), Erzincan (22,57), Gaziantep (20,63), Denizli (19,93), Kütahya (18,61), Artvin (17,83), Amasya (17,77), Uşak (17,08), Bursa (15,67), Ankara (14,97), Osmaniye (14,07), Ağrı (8,65), Niğde (8,38), Giresun (7,96), Çorum (7,52), Kilis (6,73), Erzurum (5,49), Kars (4,67), Kırıkkale (3,18), Kastamonu (3,01), Yozgat (2,7), Trabzon (2,55)."

İLLERİN VAKA AZALIŞLARI

Siirt'te, vaka sayısı, her 100 bin kişide 400'ün üstünde, Diyarbakır ve Edirne'de ise 100'ün üstünde azaldı. Vaka sayısının en çok düştüğü 10 il sırasıyla Siirt (431,01), Diyarbakır (158,74), Edirne (117,45), Hakkari (91,06), Bitlis (83,07), Van (79,42), Tunceli (72,99), Bingöl (71,83), Ordu (66,1), Kırklareli (63,65) oldu.

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