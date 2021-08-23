Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 23 Ağustos Pazartesi vaka tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kayıplarımız can yakan seviyede. Bu gidişi durduracak olan da sevdiklerini koruyacak olan da biziz. Tedbirli ve aşı yaptırmış olmak yeterli." ifadelerine yer verdi.



GÜNLÜK TABLO

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 74.62'YE ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 74.62 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 57.05 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 89 milyon 651 bin 157'ye yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 35 MİLYON 408 BİN OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 46 milyon 317 bin 869 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 35 milyon 408 bin 683 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 7 milyon 787 bin 868 kişiye aşı yapıldı.

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