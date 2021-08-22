Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 22 Ağustos Pazar vaka tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hafta sonu vaka sayılarında beklediğimiz düşüşler gerçekleşmedi. Bu bize daha dikkatli ve tedbirlere uymada daha ısrarcı olmamız gerektiği uyarısında bulunuyor. Aşı ile başarmak mümkün." dedi.

GÜNLÜK TABLO

21 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 21 Ağustos corona virüs tablosundaki test sayısını 282 bin 857 olarak açıklarken, 19 bin 351 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 232 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 13 bin 163 olarak açıklanmıştı.

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