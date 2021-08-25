Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 25 Ağustos Çarşamba vaka tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Bakan Koca, "GÖRÜNEN VE GÖRÜNMEYEN TABLO: Bir ayda yaklaşık 5 milyon test yapıldı. Çok büyük bir sayı! Bugün 217 can kaybımızın sebebi önleyemediğimiz bulaşmalar. Salgını başımızdan savdık anlayışı. Ertelenen aşı. Bunların bedelini eğer biz ödemiyorsak, ödeyenler var!" dedi.

İŞTE GÜNLÜK TABLO

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 75.64 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 57.85 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 91 milyon 81 bin 547'ye yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 35 MİLYON 908 BİN OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 46 milyon 949 bin 549 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 35 milyon 908 bin 553 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 8 milyon 54 bin 516 kişiye aşı yapıldı.

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