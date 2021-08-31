Zafer treni yolcularından kocatepe’de namaz

BÜYÜK Taarruz ve Zafer Haftası kutlamaları kapsamında Ankara'dan 99 gençle hareket eden Zafer Treni, 2023 dakikalık yolculuğun sonunda Büyük Taaruz'un başladığı Afyonkarahisar'a ulaştı. Gençler tren yolculuğunun ardından otobüsler ile Kocatepe'ye çıktı. Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik ve protokol üyelerinin de eşlik ettiği gençler, sabah namazını bölgede yaşayan vatandaşlar ile birlikte Büyük Taarruz'un başladığı Kocatepe'de kıldı. Gençler ve yöre halkı şehitlere birlikte dualar etti.

MURAT ŞENBAKLAVACI