Yunanistan’ı Akıncı TİHA korkusu sardı

SAVUNMA sanayisinde art arda yaptığı atılımlarla bir dünya markası haline gelen Türkiye, dünya gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde güvenlik güçlerinin envanterine kazandırdığı insansız hava araçlarına eklenen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), bu kez de Yunan basınında büyük yankı uyandırdı. Başkan Erdoğan'ın Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda gerçekleşen törenle TSK envanterine kazandırdığı Bayraktar Akıncı TİHA'yı manşete taşıyan Yunan gazete, Türkiye'nin gücüne güç katmaya devam ettiğini ifade etti.

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