Türkiye’nin büyüme tahminini yukarı çektiler

ULUSLARARASI kuruluşlar Türkiye'nin 2021 büyüme tahmininde yeni revizyonlara gitti. Türkiye ekonomisi, ikinci çeyrekte beklentiler dahilinde baz etkisiyle yüzde 21,7 büyüme gösterdi. Böylece 1999 yılından itibaren açıklanan yeni serideki en yüksek büyüme oranına ulaşıldı. Geçen yıl Çin ile birlikte büyüme kaydeden sayılı ülkeler arasında yer alan Türkiye, bu yılın ikinci çeyreğinde ise Birleşik Krallık'ın ardından OECD'nin en yüksek oranda büyüyen ikinci ülkesi oldu. Uluslararası değerlendirme kuruluşlarından Moody's, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5'ten yüzde 6'ya yükseltti. Türkiye ekonomisinin 2022 yılına ilişkin büyüme beklentisini de yüzde 3,5'ten yüzde 3,6'ya çıkaran Moody's, devam eden küresel ekonomik toparlanma ve aşılamadaki ilerleme sayesinde turizm sektöründeki toparlanmanın Türkiye ekonomisindeki büyümeyi desteklediğini belirtti.

YÜZDE 9,5'E ÇIKARDI

ABD'nin büyük yatırım bankalarından JPMorgan ve Goldman Sachs da Türkiye'nin 2021 yılı büyüme performansına ilişkin tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gitti. JPMorgan, Türkiye için 2021 büyüme tahminini güçlü iç talep ve ihracattaki toparlanmayla yüzde 6,8'den yüzde 8,4'e revize ederken, 2022 büyüme tahminini yüzde 3,4 olarak korudu. Goldman Sachs da Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme beklentisini yüzde 7,5'ten yüzde 9,5'e çıkardı. Uluslararası Para Fonu ise (IMF) Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Temmuz ayı güncellemesinde, Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 5,8 ve 2022'de yüzde 3,3 büyüyeceğini öngörmüştü