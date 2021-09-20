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Başkan Erdoğan'ın kaleme aldığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabının ABD lansmanı New York'ta yapıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabının ABD lansmanı New York'ta yapıldı. İngilizce ve Arapça'ya çevrilen kitap, etkinliğe katılan davetlilere de hediye edildi

Başkan Erdoğan’ın kaleme aldığı Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabının ABD lansmanı New York’ta yapıldı
AA

20.09.2021, 09:27

Erdoğan'ın, Türkiye'nin tüm insanlık için ortaya koyduğu adalet arayışını ayrıntılı şekilde anlattığı kitap, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin (TASC) The Manhattan Center'da düzenlediği etkinlikte tanıtıldı. İngilizce ve Arapça'ya çevrilen kitap, etkinliğe katılan davetlilere de hediye edildi.

Adaletsizlik, mülteci krizi, uluslararası terörizm ve İslam karşıtlığı başta olmak üzere küresel siyasetin açmazlarına yer verilen kitap, Cumhurbaşkanı

Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir araya geleceği üye ülke liderlerine de takdim edilecek.

Başkan Erdoğan, New York'taki Yeni Türkevi Binası'nda incelemelerde bulundu Başkan Erdoğan'dan, "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" konferansında önemli mesajlar

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