Türk savunma sanayiinin acı günü: Bayraktar vefat etti

Türkiye'de Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Selçuk ve Haluk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar vefat etti. Bayraktar'ın vefat haberini sosyal medya hesabından oğlu Haluk Bayraktar verdi.

Haluk Bayraktar paylaşımında, "Özdemir Bayraktar, babamız, ilham kaynağımız bugün Hakk'ın rahmetine kavuştu. Değerlerinden taviz vermeden adanmış bir ömür yaşadı. Yılmak bilmeyen azmiyle araştırıp üretenlerden oldu. Haksızlıklar karşısında hiç pes etmedi, gücü yettiğince yardım etti. Allah rahmet eylesin" ifadelerine yer verdi.

SELÇUK Bayraktar da babasına sosyal medyada duygusal bir paylaşımla veda etti. Selçuk Bayraktar, "Babam, canım, arkadaşım, rehberim, dava yoldaşım Hakk'ın rahmetine yürüdü. Kanını, canını, sağlığını, varlığını milletimizin tam bağımsızlık mücadelesine vakfetti.. İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn O'ndan geldik O'na döneceğiz" sözlerini paylaştı. Özdemir Bayraktar, bugün İstanbul Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

SİHA'LARIN ÖNCÜ İSMİ



İSTANBUL Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu olan Özdemir Bayraktar, içten yanmalı motorlar konusunda yüksek lisans yaptıktan sonra sanayi sektöründe öncü rol üstlenen birçok fabrikanın (Burdur Traktör, İstanbul Segman, Uzel vb.) teknik yönetici görevlerinde çalıştı. 1984 yılında otomotiv sektörüne yönelik yerlileştirme çalışmalarına katkı sunmak maksadıyla Baykar Makina'nın kuruluşunda yer aldı.

BAYKAR'IN milli ve özgün İnsansız Hava Aracı teknolojisi geliştirmesi atılımında öncü rol üstlenen Özdemir Bayraktar, TSK için geliştirilen ilk insansız hava aracı olan Bayraktar Mini İHA Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı 2005-2009 yılları arasında Güneydoğu Anadolu'da askerlerle birlikte gerçekleştirilen çalışmalara liderlik yaptı.

BAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen tüm ürünlerin tasarımlarını çizen Özdemir Bayraktar, Bayraktar TB2 SİHA'ların Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtulmasına sunduğu katkı nedeniyle 2021'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı'na layık görüldü. Canan Bayraktar ile evli olan Özdemir Bayraktar'ın Haluk, Selçuk ve Ahmet adında 3 çocuğu bulunuyor.

TAZİYE MESAJLARI

■ TBMM Başkanı Mustafa Şentop: İnsansız Hava Araçlarımızın fikir babası, Milli Teknoloji Hamlesinin öncü ismi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. ■ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Milli Teknoloji Hamlesine verdiği destekle, bu ülkeye bu millete yetiştirdiği hayırlı evlatlarla, 21. yüzyılda Türkiye'nin güçlenmesinde büyük katkıları olan Özdemir Bayraktar Ağabeyin vefatı bizleri ziyadesiyle üzdü. Rabbim mekanını cennet, makamını âlî eylesin inşallah... ■ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Ülkemizi teknolojinin en üst ligine çıkarma hedefiyle ömrü boyunca büyük mücadeleler vermiş ağabeyimiz, Baykar Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatını derin üzüntüyle öğrendik. Mekanı cennet, makamı âli olsun. ■ AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: Milli Teknoloji hamlemizin öncü ismi, gençlerimize fikirleriyle ilham kaynağı olan kıymetli büyüğümüz Özdemir Bayraktar, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun. ■ Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Milli bilincin inşası için azim ve gayretle çalışan kıymetli büyüğümüz Özdemir Bayraktar'ın vefat haberi hepimizi derinden üzdü. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. ■ MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Milli ve yerli silah sanayinin gelişmesinde muazzam çabası olan, bu kapsamda öncü vasfıyla tanınan BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özdemir Bayraktar'ın vefatından büyük bir üzüntü duydum. Sayın Bayraktar'a Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor; muhterem ailesine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. ■ Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Türk savunma sanayiimizin azim ve kararlılık timsali, Baykar Savunma YK Başkanı Özdemir Bayraktar ağabeyimiz Hakk'a yürüdü. Bu ülke için verdiği kıymetli mücadeleye şahidiz. Mekanı cennet olsun.