Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu büyük pot kırdı! Makam aracı Mercedes ama “Mercedes’e binmeyin” dedi

Saadet Partisi'nin 80 yaşındaki Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir televizyon programında büyük bir pot kırdı. Canlı yayınlanan programda, Türkiye'de kullanılan makam araçlarının markalarına değinen Karamollaoğlu, lüks araçları eleştirdi. Türkiye'de 500 tane Mercedes marka otomobilin makam aracı olarak kullanılmasını eleştiren Saadet Partisi lideri, "Türkiye'de eğer 500 Mercedes araba varsa makam aracı olarak kullanılıyorsa günahtır. Ne olmuş Renault'a binseler" dedi. Bunun üzerine sunucu, "Sizin makam aracınız ne?" diye sordu. Karamollaoğlu'nun cevabı ise şaşkınlık yarattı. Karamollaoğlu, "Makam aracım Mercedes. Onu da söyleyeyim" dedi. Görüntüler sosyal medyada da sıkça paylaşılırken, vatandaşlar hem güldü, hem de Karamollaoğlu'nu eleştirdi. Bir kullanıcı "Temel fıkrası gibi olay!" yorumunu yaparken, bir başka kullanıcı da, "Sen niye Mercedes'e biniyorsun o zaman örnek olmak istiyorsan?" ifadelerini kullandı.