Bakan Varank’tan CHP’li İslam’a tepki: Ben ailemden şehit verdim

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bakanlığının 2022 bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde yaşanan tartışmalara sert cevaplar verdi.Görüşmeler sırasında CHP İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın, "Sen FETÖ'nün hesabını ver" demesi üzerine Bakan Mustafa Varank, "Ben ailemden şehit verdim. FETÖ mücadelesinde ben şehit verdim" sözleriyle tepki gösterdi.

Bakan Mustafa Varank ayrıca, CHP Milletvekili Abdüllatif Şener'in, bir sinema filminden kesitler göstererek örnekler vermesine de kayıtsız kalmadı. Abdüllatif Şener'in, yıllar içinde siyaset arenasındaki yelpazede yer değiştirirken kendi medeniyet değerlerine de başkalaşmış olduğunu dile getiren Varank, "Keşke Peygamber Efendimiz öldükten sonra Hazreti Ömer ile Hazreti Ebubekir arasındaki hikayeyi hatırlasaydı. Bizim kimseyi kutsallaştırmadığımızı hatırlardı" ifadelerini kullandı.