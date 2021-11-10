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Son dakika: Başkan Erdoğan, Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'nu kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu kabul etti. Erdoğan ile Karamollaoğlu arasındaki görüşmede yeni anayasa çalışmaları ve güncel konular masada olacak.

Son dakika: Başkan Erdoğan, Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu’nu kabul etti

10.11.2021, 15:17

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesinde güncel konuların değerlendirileceği, fikir alışverişinde bulunulacağı belirtildi.

Yeni anayasa çalışmalarının da masada olduğu öğrenildi.

Erdoğan ile Karamollaoğlu, referandum sürecinde bir araya gelmiş, daha sonra bir görüşme olmamıştı. SP Liderinin bir görüşme talebi olduğu ve randevu aldığı öğrenildi.

Öte yandan Karamollaoğlu, 'İnşallah görüşmemizden hayırlı sonuçlar çıkar' dedi.

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