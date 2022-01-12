Yunan büyükelçiden Erdoğan’a güven mektubu

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Christodoulos Lazaris'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Lazaris, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Lazaris'in eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. Erdoğan, Lazaris'in ardından El Salvador Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon'u kabul etti. Erdoğan bu iki kabulünden önce ise Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör ve beraberindeki kurul üyelerini ağırladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör ve heyeti hazır bulundu. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

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