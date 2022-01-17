Kotil: 2025’ten sonra her ay 2 Hürjet hangardan çıkacak

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet'in 1-2 ay içerisinde bütünüyle ortaya çıkacağını, 18 Mart 2023'te ilk uçuşunu, 2025'ten sonra her ay 2 Hürjet üretimini hedeflediklerini bildirdi. Hürjet için devlet proje açmadan çalışmalara başladıklarını belirten Kotil, "Milli Muharip Uçak (MMU) yıllar önce planlandığı zaman aslında önce bir jet eğitim uçağı vardı. Hürkuş'un devamı olsun diye adını Hürjet koyduk. Hürjet daha küçük, daha düşük maliyetli, daha önce yapılabilir, üzerinde öğrendiklerimiz var. Seri üretim sürecinde ilk yıl 6-7 uçak yapıp, sonraki yıldan itibaren ayda 2, yılda 24 uçak yapmayı hedefliyoruz. 2025'ten sonra her ay 2 Hürjet hangardan çıkıp müşteriye teslim edilecek" diye konuştu.