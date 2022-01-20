Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"İki ülke arasındaki ticaret hacimini ilk etapta 100 miliyon dolara, önümüzdeki 5 yıl içinde de rakamı 500 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz. El Salvador'un kalkınmasına desteğimiz sürecektir. Sağlıktan eğitime, tarıma kadar destek vermeye devam edeceğiz.

San Salvador'a büyükelçilik açılması talimatını verdim. Büyükelçiliğimiz açılışı vesilesiyle iade-i ziyaretimizi El Salvador'a gerçekleştireceğiz."

"(El Salvador'la ticaret hacmi) Bu rakamı ilk etapta 100 milyon dolara, önümüzdeki beş yıllık sürede 500 milyon dolara çıkaralım istiyoruz."