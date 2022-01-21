‘Temennimiz Putin ile Zelensky’i bir araya getirmek’

RESMİ ziyaret için Türkiye'ye gelen El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele ile imza töreni ve ortak basın toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ticaret hacmimizi 50 milyon dolardan, 5 yılda 500 milyon dolara çıkaralım istiyoruz" dedi. Rusya Ukrayna gerilimine de değinen Erdoğan, Temennimiz Sayın Putin ile Zelensky'i bir araya getirmek" diye konuştu. Erdoğan şunları kaydetti:

CIDDİ İVME YAKALADIK:

Değerli dostumun göreve gelmesiyle ilişkilerimizde ciddi bir ivme yakaladık. Ticaret hacmimiz geçen yıl 50 milyon dolara yaklaştı. 5 yılda 500 milyon dolara çıkaralım istiyoruz. El Salvador'un kalkınması için Türk firmaları her türlü desteği vermeye devam edecek. Yarın (bugün) İstanbul'da El Salvador dahil bölge ülkeleriyle ilişkilerimize ışık tutacak bir sergiyi açacağız.

GÜZEL BİR YERDE BÜYÜKELÇİLİK:

Günün önemi 6 anlaşmanın imzalanmış olması. Ankara Üniversitemizde Latin Amerika dilleri bölümü var. Dolayısıyla yapacağımız anlaşmayla bunu gençlerimiz için ciddi bir sıçrama alanı olarak görebiliriz. El Salvador'la savunma sanayi işbirliği anlaşması yapıldı. Yarın (bugün) Sayın Başkan TUSAŞ'ı ziyaret edecek. Bizim savunma alanında attığımız adımları yerinde incelemek suretiyle ne gibi müşterek adımlar atabiliriz, bunları görme fırsatını yakalayacaklar. Ayrıca deniz hukuku alanında işbirliği protokolü yapıldı. Sayın Başkan en uygun yerde bizlere güzel ve büyükçe bir büyükelçilik binası hazırlayacak. Dışişleri bakanıma gerekli talimatı verdim, biz de orayı kiralamak suretiyle en yakın zamanda El Salvador'a iade-i ziyareti gerçekleştireceğiz.

UKRAYNA'YA ZİYARETİM VAR:

Şu anda Rusya ile Ukrayna arasındaki ilişkileri doğru bulmuyoruz. Bölgede savaş atmosferi psikolojisinin doğması bizi üzmektedir. Temennimiz o ki bir an önce Sayın Putin ile Zelensky'i bir araya getirmek. Önümüzdeki ayın başlarında malum Ukrayna ziyaretim var. Bu ziyaretimle birlikte de Sayın Putin'le olan görüşmeleri aynen devam ettiriyoruz. Bölgede istiyoruz ki barış ve huzur egemen olsun.

ANKARA'DAKİ BÜYÜKELÇİLİK TÖRENLE AÇILDI

EL Salvador'un Ankara Büyükelçiliği'nin resmi açılış töreni de dün yapıldı. Törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile El Salvadorlu mevkidaşı Alexandra Hill katıldı. Burada konuşan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Latin Amerika'daki 18'inci büyükelçiliğini El Salvador'da açacağını söyledi.