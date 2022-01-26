İstanbullular çile çekerken İmamoğlu balıkçıda keyif yaptı

İSTANBUL'DA kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor günler geçirirken kentte hayat resmen durma noktasına geldi. Metrobüslerdeki aksama nedeniyle binlerce İstanbullu yürüyerek evine gitmek zorunda kaldı. Metrolarda yaşanan izdihamlar nedeniyle insanlar birbirini ezdi. İstanbul karla mücadele ederken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden beklenen destek ise bir türlü gelmedi.

İNGİLİZ ELÇİYLE GİZLİ ZİYAFET

SOSYAL medyada paylaşılan son görüntü de İstanbulluları adeta isyan ettirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentteki sorunların çözümü için mesai harcamak yerine, soluğu Sarıyer'de bir balıkçıda aldı. Kar yağışının İstanbul'u esir aldığı pazartesi akşamı İmamoğlu'nun bir balıkçı restoranında Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile bir araya gelmesi tepkilere neden oldu. Balıkçıdaki fotoğraf sosyal medyada gündem olurken İmamoğlu daha sonra AKOM'a geçti ve orada canlı yayına başladı.

RESTORAN SAHİBİ DOĞRULADI

YAŞANAN skandalın ardından aralarında gazeteciler, sanatçılar ve siyasilerin de olduğu binlerce kişi balıkçı fotoğrafının eski olduğunu iddia ederek İmamoğlu'nu savundu. Restoran sahibinin sosyal medyada yayınlanan ses kaydında, İmamoğlu'nun restorana geldiğini doğrulaması sonrasında birçok CHP'li muhalif isim sosyal medya paylaşımını silmek zorunda kaldı. Restoran sahibi, İmamoğlu'nun bir ay öncesinden rezervasyon yaptırdığını ve 4 kişi ile birlikte gelip yemek yediğini söyledi.

"UTANDIM"

EKREM İmamoğlu dün yaptığı açıklama ile balıkçı ziyaretini doğruladı. Söz konusu fotoğrafın yalan olduğunu öne süren ve başta AK Parti MKYK Üyesi Fatma Betül Sayan Kaya olmak üzere fotoğrafı eleştiren kişileri hedef gösteren muhalifler sessizliğe gömüldü. Tepki gösteren isimlerden CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ise, Betül Sayan Kaya'dan özür dileyerek, "Gerçekten utandım. Ekrem Bey, saat 18.00-19.00 arası o restorandaymış" dedi.