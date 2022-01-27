İstanbullu çile çekti İmamoğlu balık yedi! Tuzlu faturayı da vatandaşa kitledi

İstanbul'da günler öncesinden yapılan uyarılara rağmen önlem almakta yetersiz kalan CHP'li İBB sınıfta kaldı ve 16 milyon İstanbullu'yu kar esaretine mahkûm etti. İmamoğlu'nun sürekli atıf yaptığı 16 milyon İstanbullu, karlı, buzlu yollarda tuzlama fiyaskosundan ötürü çile çekerken İBB, Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda olduğu ortaya çıkınca bu gerçeği perdelemeye çalıştı.



Afet saatlerinde balıkçıda yemek yediğini önce gizlemeye çalışan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da mızrak çuvala sığmayınca olayın açığa çıkmasından 20 saat sonra 'Bir saat yemek molası verdim' dedi. Ancak kayıtlar, İmamoğlu'nun bir değil, üç saat boyunca balıkçıda olduğunu ortaya koydu.



BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ



Yoğun kar yağışı nedeniyle özellikle Avrupa Yakası'nda hayat felç oldu, toplu taşıma sistemi çöktü. Saatlerce yolda kalan vatandaşlar kar esaretini yaşarken, otobüsler kara saplandı, hastaları itfaiye araçları ve helikopterler taşıdı. Vatandaşın çileden çıktığı anlarda İBB Başkanı tıpkı diğer felaketlerde olduğu gibi keyif sürdü. İBB Başkanı'nın Sarıyer'de balık sefası sürmesi sert tepkilere neden oldu.





YEDİĞİ BALIĞIN FATURASINI MİLLETE KESTİ



İstanbullular kar esaretinin faturasını Ekrem İmamoğlu'na çıkarırken, İmamoğlu ise yediği balığın faturasını millete kesti. İngiltere Büyükelçisi ile yenilen yemeğin ortaya çıkmasıyla inkar yoluna giden İmamoğlu, mekan sahibinin açıklaması üzerine buluşmayı doğruladı ve 'sadece 1 saatlik mola' diyerek geçiştirdi. Ancak İmamoğlu'nun 1 değil 3 saat boyuncu yemek yediği, 4 kişilik yemeğin 48 bin liralık faturasını da İBB Özel Kalemi'ne kestirdiği öğrenildi.



Üstelik İstanbullu'ya çok görülen kar küreme araçlarının İmamoğlu'na eskortluk yaptığı belirlendi.





İstanbul'da etki olan yoğun kar yağışı nedeniyle pazartesi akşamı kent trafiği felç oldu, vatandaşlar saatlerce yollarda çaresizce kurtarılmayı bekledi. Kar yolları tamamen kapladı, on binlerce araç ana yollarda sıkışıp kaldı. Hastası, çocuğu, yaşlısı olan herkes âdeta kaderiyle baş başa bırakıldı.



KIŞLA MÜCADELE ARAÇLARININ KIŞ LASTİĞİ YOKTU!



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi ise yağan karda ve mahsur kalan binlerce vatandaşın mağduriyetine çözüm üretemedi. Donmuş tuzları yol kenarına bırakan İBB yönetimi, sahaya tuzu atacak personel çıkartamadı. Kış lastiği olmayan karla mücadele ve küreme araçları ise kayganlaşan yollarda kayarak vatandaşın araçlarına çarparak durabildi.



APAR TOPAR AYRILDI AMA...



Vatandaş bir yardım eli beklerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer Rumeli Kavağı'ndaki Kahraman Balıkçı adlı restoranda Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile bir araya geldi. Restoranda balık eşliğinde toplantı yapan İmamoğlu, İstanbullu'nun yaşadığı mağduriyeti umursamazken, fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından apar topar mekandan ayrıldı ve İBB Afet Koordinasyon Merkezi'ne (AKOM) giderek burada 'çalışıyor' algısı yaptı.





NE KONUŞTULAR?



İkilinin ne konuştuğu, ne amaçla buluştukları henüz netlik kazanmazken, balık keyfini ilk etapta yalanlayan İBB Başkanı ve yönetimi, mekan sahibinin açıklamaları sonrasında görüntüleri ve buluşmayı doğruladı. Pazartesi günü 19 saat sahada çalıştığını sadece 1 saat yemek molası verdiğini iddia etti.



1 SAAT DEĞİL 3 SAAT KALDI



Ekrem İmamoğlu, '19 saat boyunca sahadan ve AKOM'dan karla mücadeleyi yönetirken, 1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu' ifadelerini kullandı. Ancak İmamoğlu'nun saat 17.53'da gittiği balıkçıdan 20.46'da ayrıldığı ortaya çıktı. İmamoğlu'na özel hizmet eden bir kar küreme aracının da 10 dakika arayla yolları temizlediği o anlar çevredeki kameralara yansıdı.





İBB Başkanı'nın 25 gün öncesinden rezervasyon yaptırdığı iddialarının ise gerçek dışı çıktı. Mekanın işletmecisi Balıkçı Kahraman'ın, İBB Özel Kalem Müdürlüğü'ne, 'Ben inkar edemem' demesi üzerine Özel Kalem tarafından İmamoğlu'dan onaylı bir metin verildiği bu metne göre konuşması istendiği öne sürüldü. Rumeli Kavağı'nda oturan Özem Kalem'de görevli Enver adındaki bir çalışanın da mahalleliye ve balıkçıya 'olayı inkar edin' diyerek baskı kurduğu iddiası ortaya atıldı.



'TUZLU' FATURAYI VATANDAŞ ÖDEYECEK



Yemekli toplantıda İBB Başkanı ve eşi Dilek İmamoğlu'nun misafir ettiği Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile eşi, masada balık çeşitlerinin lezzetine baktı. 4'lünün favorisinin ise kalkan balığı olduğu, yemek sonunda ise çıkan faturanın ise 48 bin TL olduğu belirtildi. Yemek faturasının ise İBB Özel Kalemi'nin teslim aldığı ancak henüz ödemenin gerçekleşmediği bilgisine ulaşıldı. İstanbullu, yollardaki tuzlama fiyaskosundan ötürü kara saplanırken, balıkçıdaki 'tuzlu' fatura, İBB'nin, dolayısıyla İstanbullu'nun cebinden çıkacak.





KAR KÜREME ARACI ESKORTLUK ETTİ



İstanbullu yolda mahsur haldeyken kar küreme aracı beklerken, özel olarak İBB Başkanı'nın geçeceği yolları her 10 dakikada bir temizleyen kar küreme aracının ise Maslak TEM bağlantı yoluna kadar eskortluk ettiği öğrenildi.



KAR KÜREME ARAÇLARININ NERDE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI



Konuya ilişkin ortaya çıkan skandal detaylara ilişkin ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank şöyle bir mesaj paylaştı: 'Dün tüm İstanbulluların sorduğu 'nerede bu kar küreme araçları?' sorusunun cevabı bulunmuş. Belediye başkanı, AKOM'a 40 km mesafedeki İstanbul'un en iyi balıkçısında İngiliz Büyükelçisiyle eşli 'yemek molası'na salimen gidebilsin diye küreme aracı konvoyuna eşlik ediyormuş.'