Başkan Erdoğan’ın sağlık durumu üzerinden kin kusan Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan cumartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eşi Emine Erdoğan ve kendisinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Erdoğan "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz" şeklinde paylaşım yaptı.

HAİN PAYLAŞIM

Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığını açıklamasının ardından sosyal medyada bazı hesaplar üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapıldı. Yüzücü Derya Büyükuncu Twitter hesabında, "Koronavirüs olmuş ve dua istiyor. Ediyoruz, ediyoruz, merak etmesin. 20 tencere helvayı yapmaya başladım. Zamanı gelince bütün mahalleye dağıtacağım" yazdı.



Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Büyükuncu'nun paylaşıma sert tepki gösterdi. Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada eski milli yüzücüye sporculuğu döneminde Erdoğan'ın büyük destek verdiğini hatırlattı.

YAKALAMA KARARI

Cumhurbaşkanını hedef alanlara sosyal medyada tepki gösterilirken, Cumhuriyet savcılıkları da hakaret içeren paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı.

Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere Cumhuriyet başsavcılıkları hakaret içerikli paylaşımların suç olduğunu ve soruşturma başlatıldığını duyurdu. Provokatif ve hakaret içerikli paylaşımlar yapan kişiler hakkında işlem yapıldığı belirtildi.



Yüzücü Derya Büyükuncu'nun ise yurt dışında olduğu tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Büyükuncu, Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesine göre "Cumhurbaşkanına hakaret" ile suçlanıyor.

DAİMİ HAK MAHRUMİYETİ CEZASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası yapılan skandal paylaşımlara yönelik soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu sosyal medya adresinden yaptığı paylaşımda: "Bırakın bir sporcuya yakışmamasını insanlığa sığmayacak ifadeleri kabul etmemiz, sineye çekmemiz mümkün değil. Sporcu ahlakına sığmayan bu çirkin hareket için gereği yapılıyor." ifadelerini kullandı.

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