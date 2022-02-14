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6 adrese DEAŞ’a yönelik eş zamanlı baskınlar

14.2.2022

6 adrese DEAŞ’a yönelik eş zamanlı baskınlar

Adana'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 6 DEAŞ şüphelisinden 1'i tutuklandı. Polis ekipleri geçmiş tarihlerde örgüt içinde faaliyette bulunduğu öne sürülen yabancı uyruklu 6 kişiyi tespit etti. Harekete geçen TEM ekipleri, 9 Şubat sabahı operasyon düzenledi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli timlerin de desteğiyle 6 adrese baskın yapıldı, 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartı serbest bırakıldı.