HDP önündeki aileler Gara şehitlerini andı

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki evlat nöbeti, 895'inci günde devam ediyor. Evlat nöbetindeki 261 aile, 13 Şubat 2021'de Gara'da şehit edilen 13 polis, asker ve sivili, olayın yıl dönümünde andı. Aileler adına açıklama yapan ve 3 yıl önce kaçırılan oğlu Yusuf için evlat nöbetini sürdüren Celil Begdaş, şehitlerin ismini sayarak, "Hani bunlar Kürt öldürmüyordu. Vedat kürt, Adil kürt, Müslüm kürt. Hepsi Kürt'tü. Ama onları kahpece şehit ettiler. Her zaman şehit ailelerinin yanındayız. Onları hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.