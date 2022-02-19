367 ve 28 Şubat aktörleri yeniden sahnede

Hem 2007 yılının 367 garabet kararında hem de 28 Şubat'ı hortlatmada ne tesadüf eski askeri ve sivil vesayetçiler sahneye yeniden sürüldü.

Baş aktörler olarak Sabih Kanadoğlu ve CHP yeni senaryolarla karşımıza çıkarıldı.

Hatırlayalım... 28 Şubat 1987 yılında askeri vesayetin sözcüsü Orgeneral Çevik Bir cuntası ve sivil vesayetçilerin amiral gemisi CHP, milli iradeye pranga vurmak üzere post modern darbenin senaryosunu oynamışlardı.

Rahmetli Başbakan Necmettin Erbakan-Tansu Çiller hükümetini devirmişlerdi.

VERİLEN ROLLER NEDİR?

2007 yılında askeri ve sivil oligarklar milletin sesi Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'de cumhurbaşkanı seçilmesine 367 garabet kararıyla engel oldular. Sahnede Yargıtay Cumhuriyet savcısı Sabih Kanadoğlu, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve Anayasa Mahkemesi baş aktörlerdi.

Günümüzde, 367 ve 28 Şubat'ın aktörleri yeniden sahneye sürüldü. Sabih Kanadoğlu, 'Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı adayı olmaz borusunu öttürdü. Kemal Kılıçdaroğlu-CHP baş aktör olarak sahnede yerini aldı. Eski askeri ve sivil vesayetin aparatları da yardımcı rollerle başlarını kaldırdılar.

12 Şubat 2022 günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 6 benzemez lider Ahlatlıbel'de 28 ŞUBAT İTTİFAKI olarak sahne aldı.

YENİ OYUN SENARYOSU AMERİKA'DA ÇİZİLDİ. Ahlatlıbel'de 6 benzemezin ortak resim vermesinin arka odalarına bakarsak, Derin Amerika- Avrupa'nın beyinlerince yazılmış YENİ OYUN SENARYOSUNA GÖRE hedefleri daha iyi anlayabiliriz.

6 ARTI 1 BENZEMEZE VERİLEN ROLLER ŞUDUR?

1) Erken seçim çıkaracak gerilim stratejisi uygulayın.

Erken seçim veya 2023 Haziran ayında yapılacak seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı devirin.

2) Başkan Erdoğan'ı devirerek eski parlamenter sistemi getirin.

3) Kuracağınız hükümetin NATO'ya, Avrupa'ya, Amerika'ya bağlılığını gösterin.

4) Rusya ve Çin'e karşı ABDNATO'nun kurguladığı

kuşatma planlarına katılın.

ABD-NATO beyinlerince yazılmış yeni oyun planı doğrultusunda, 6 artı 1 benzemez lider bir araya getirildi. CHP-HDP (PKK) arasında stratejik beraberlik sağlandı. Başta Kemal Kılıçdaroğlu ve dostları, erken seçim çıkarmaya yönelik kontrollü kaos (gerilim) stratejisi uyguluyor.

Kurumları basmalar, bürokratları tehdit etmeler, sokak hareketleri kışkırtıcılığı sürdürülüyor.



GÖRÜNMEYEN 7'NCİ ORTAK

HDP-PKK'dan çok rahatsız olan Meral Akşener'in sıkıntılarını ortadan kaldıran, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6 benzemezi bir arada tutma tutkalı kullanıldı.

HDP-eski marksist-komünistsosyalist partilerle 3'üncü ittifak kurması sağlandı.

HDP örtülü olarak dışa çekilirken, 6 benzemez lider Ahlatlıbel'de ortak resim verdi.

6 benzemezin, eski parlamenter sisteme dönüşünde anlaşma olduğu açıklandı. Bakmayın siz, HDP'den (PKK) 6 benzemez lider toplantısına çağrılmama tepkilerine.

Sahte tepkiler bunlar. Taktik tepkiler veriyorlar. Amerika istihbarat örgütü CIA'nin aparatı olan Kandil çetelerince yönlendirilen HDP, Kemal Kılıçdaroğlu omurgasındaki ittifakın görünmeyen yedinci ortağıdır. Taktikler gereği dışta bulunuyorlar.



SAHTE ALINGANLIK

Cumhur İttifakı'nın, PKK üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurgulanmış ittifak liderlerini korumak, beraberliklerini gizlemek amacıyla planlı hareket ediyorlar.

HDP (PKK) sahte alınganlık mesajları veriyor.

6 benzemez toplantısına katılanlar, HDP'nin terör örgütü PKK'nın siyasi kolu olduğunu biliyor.

Siyasi rakiplerine malzeme vermemek için aralarında değilmiş havası veriyorlar. Çünkü elleri çok rahat; HDP-PKK'nın, Başkan Erdoğan karşısında, Derin Amerika tarafından kurgulanmış 6 partinin cumhurbaşkanı adayına kayıtsız şartsız destek vereceğini biliyorlar.



SONUÇ

DERİN Amerika-Avrupa mahfilleri, Büyük Türkiye yürüyüşünün başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan'ı durdurmak için senaryoyu yazdılar. CHP-Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki benzemez liderlerin eline senaryoyu verdiler. Başkan Erdoğan'ın, 2023-2028 yılları arasında yeniden başkan olup Büyük Türkiye yolunda yürümesini engellemek istiyorlar. Çünkü büyük Türkiye yürüyüşü, Derin Amerika'nın, Avrupa'nın Ortadoğu, Doğu Akdeniz, Kuzey Afrika, Kafkasya, Balkanlar'da yeni emperyalist planlarını bozacak. Türkiye, bölgesel güç, küresel aktör oldukça emperyalistleri durdurma şansı bulacak. AHLATLIBEL'DE 6 BENZEMEZ LİDERE ORTAK RESİM VERDİRİLMESİNİN ARKA PLANI BUDUR.