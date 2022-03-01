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Ukrayna'dan 2 bin 163 kişi daha Türkiye yolunda

Ukrayna'dan Türkiye'ye güvenli olarak tahliyeler sürüyor. Bakan Çavuşoğlu, 2 bin 163 Türk vatandaşının daha Ukrayna'nın çeşitli kentlerinden tahliye için tren ve otobüslerle yola çıktığını duyurdu.

01.03.2022, 08:44

Ukrayna’dan 2 bin 163 kişi daha Türkiye yolunda

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gelişmeyi sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu.

Çavuşoğlu, yaptığı paylaşımda, bugün Kiev, Harkiv, Dnipro, Odessa ve Lviv'den tren ve otobüslerle 2 bin 163 Türk vatandaşının yola çıktığını belirterek, "Yolunuz açık olsun! Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenmiş, "Bugüne kadar 5 bin vatandaşımız Ukrayna topraklarından ayrılarak ülkemize ve diğer ülkelere geçti. Gelişmelere ve taleplere göre çeşitli kanallardan tahliye işlemlerini sürdüreceğiz" demişti.