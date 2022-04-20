Fransız tünelleri teröristlere mezar oldu

Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu ile Kuzey Irak'taki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde terör hedeflerine bomba yağdırdı. Teröristlere ait sığınak, barınak, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargah olarak kullanılan hedefler tam isabetle vurulurken, bordo bereli askerlerin öncülüğünde yapılan ilerleyiş de sürüyor.

26 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı, devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 26'ya yükseldiğini açıkladı. Sınırın sıfır noktasında bulunan Çukurca'da da hareketlilik yaşandı. Belirlenen terör hedeflerinin vurulması sırasında yapılan top atışlarının sesleri ilçe merkezinden duyuldu. Derecik'te konuşlu 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'ndan Fırtına obüsleri ve çoklu namlulu roketatar ÇRNA ile hedefler yoğun ateş altına alınırken, bölgeye askeri konvoy gönderildi.

ASKERLER YERLE BİR ETTİ

Operasyon kapsamında 170'i aşkın terör noktası imha edildi ve bölgeye tüm giriş ve çıkışlar kapatıldı. Şu ana kadar 18 stratejik nokta ele geçirildi ve Mehmetçik buralarda üslendi. Fransızların inşa ettiği 30-35 km'lik tünellere de girildi. Tünellerin bazılarında hastane bulunuyor. Operasyona Suriye ve Irak tecrübesi olan askerlerin katılması dikkat çekti. Bayraktar TB2'ler tarafından tespit edilen terör hedefleri imha edildi.