Belediyeye evrak almaya giden esnafa dayak

Gazeteci Ergün Poyraz'a yapılan saldırı ve ihale yolsuzluğuyla gündemden düşmeyen, bu nedenle İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin inceleme yürüttüğü CHP'li Kuşadası Belediyesi, bu kez de bir esnafa dayak olayı ile gündeme geldi. Belediyeden kiraladığı dükkana gelen tahliye kararıyla ilgili CHP'li Kuşadası Belediyesi'ne evrak almaya giden esnaf İbrahim Burak Okutan, belediye koridorunda karşılaştığı Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Atak'ın hışmına uğradı. Başkan Yardımcısı Atak, eşinin gözleri önünde esnafı tartakladı. Olayın ardından darp raporu alan esnaf, Başkan Yardımcısı Atak'tan şikayetçi oldu.

KAMERALARDA GÖRÜLÜYOR

İçişleri Bakanlığı müfettişleri Kuşadası Belediyesi'ndeki incelemelerini sürdürürken, belediye bürokratları da uslanmak bilmiyor. Güzelçamlı Sahil Pazarı'nda belediyeden dükkan kiralayan Meryem Sümeyye Okutan'a tahliye yazısı gönderildi. Avukatı vasıtasıyla belediyenin tahliye kararına itiraz ederek tahliye işlemini durduran Meryem Sümeyye Okutan, işlemlerle ilgili evrak almak üzere eşi İbrahim Burak Okutan ile Kuşadası Belediyesi'ne gitti. Okutan çifti, belediye binasında karşılaştıkları Başkan Yardımcısı Yusuf Atak'a haksızlığa uğradıklarını belirterek durumu anlatmaya çalıştı ancak başkan yardımcısı Atak, kendilerinden dükkanı tahliye etmelerini istedi. İbrahim Burak Okutan avukatını aradığı sırada başkan yardımcısının hışmına uğradı. Yüzünde ve kollarında sıyrıklar oluşan Okutan, hastaneye giderek darp raporu aldı. Polis karakoluna giden Okutan, Atak'ın kendisine saldırdığını belirterek şikayetçi oldu.



YOLSUZLUK İDDİALARINDA YENİ PERDE

BAŞKAN Yardımcısı Yusuf Atak'ın kendisini darp ettiğini dile getiren Okutan, "Belediyeye girerken üst aramasından geçirildik. Kamera kayıtlarına bakıldığında da görülecektir, üzerimizde bıçak yok. Dayak yiyen taraf biziz. Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Atak, bizi 'Sonunuz Ergün Poyraz gibi olacak' diyerek tehdit etti" dedi. Yusuf Atak'ın usulsüz şekilde belediyeye ait bazı dükkanların satışını yaptığını belirten Okutan, haklarını hukuk önünde arayacaklarını ifade etti.

MURAT ŞENBAKLAVACI