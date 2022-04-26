Suriye’deki sorunu çözmenin tam zamanı

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi Mare yerleşim yerindeki polis kontrol noktasına geçtiğimiz 22 Nisan'da tanksavar silahları ile gerçekleştirilen saldırıda özel harekat polisimizin şehit olduğunu ifade eden emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan, "Bu saldırı ile eş zamanlı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri üslerine de havan tacizleri yapıldı. Daha sonra hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı Harekât bölgelerindeki üs bölgelerinde bu tacizler devam etti. Bu durum açık seçik göstermektedir ki, Suriye'ye de Pençe-Kilit operasyonuna benzer bir operasyonunu zorunlu kılmaktadır" dedi.

1998 ADANA MUTABAKATI

Türkiye'nin Ukrayna'da dengeyi koruma ve savaşı bitirme çabasına ilaveten Rusya'nın bu bölgeye yoğunlaşmasının Suriye'de sorunun çözümü konusunda iyi bir zamanlama olabileceği fırsatının değerlendirildiğini aktaran Prof. Dr. Arslan, "Elimizde bu işi yaparken kapı gibi 1998 Adana Mutabakatı bulunmaktadır. Mutabakat zaptı bütünüyle değerlendirildiğinde Suriye'nin taahhütlerini içermesine karşın, gerektiğinde Türkiye'nin kendi bölgesinden Suriye'ye girip ortak harekât yapmasına, tıpkı Pençe-Kilit harekâtı gibi cevaz vermektedir" dedi.

TÜRKİYE'NİN ROLÜ DEĞERLİ

Türkiye'nin Kuzey Irak'taki Zap bölgesine yönelik sürdürdüğü Pençe-Kilit operasyonunu da değerlendiren Prof.Dr. Arslan, "Ankara, geçen sonbaharda bu bölgelere yeni bir askerî harekât için nabız yoklamış ama ne Rusya ne de ABD'den yeşil ışık alabilmiştir. Şimdi Türkiye'nin Ukrayna'daki rolünü değerli bulan Biden yönetiminin belli ölçüde askeri hareketliliği görmezden gelebileceği beklentisi olumlu netice vermişti. Kuşkusuz bunun altında, Biden yönetiminin NATO ortağı Türkiye'nin askeri savunmasına destek verilmesi yönünde Kongre'ye görüş bildirmesi ve Dışişleri Müsteşarı Victoria Nuland'ın Ankara'yı ziyaretinde iki ülke arasındaki sorunların çözümü için stratejik mekanizma kurulması yatmaktadır" dedi.

RUS GEMİSİNİ ABD BATIRTTI

UKRAYNA Savaşı'nda Ruslara ait Moskova Sancak (amiral) gemisinin batırılmasının ardında ABD'nin anlık vermiş olduğu istihbarat ve Ukrayna'ya verilen etkili Neptün füzesi olduğunu belirten Prof. Dr. Arslan, "Füze 12 bin tonluk ve 510 mürettebatlı sancak gemisini tam ortasından vurmuştur. Öyle tahmin ediyorum ki ABD, Neptün füzesinin havada seyir süresini etkili bir biçimde yönetmiştir. Bu arada şu an Karadeniz'de RF ve Türkiye'nin Reis Sınıf denizaltılarından başka hiçbir devletin denizaltısı bulunmamaktadır. Bu bir anlamda NATO'nun bayrak göstermesi değil midir?" dedi.

KUZEY IRAK'TAN AVRUPA'YA GAZ

UKRAYNA'DAKİ savaş nedeniyle Avrupa'nın Rus gazına alternatif aradığı ve enerji arzının çeşitlendirildiğine önem verildiği bir dönemde KIKBY bölgesinde Khor Mor doğalgaz sahasından çıkan doğal gazın Avrupa'ya aktarılmasının önemli hale geldiğini ifade eden Prof. Dr. Arslan, "Türkiye büyük bir ileri görüşlülükle 2013'te KIKBY ile yapmış olduğu anlaşma çerçevesinde kendi sınırına kadar boru hattını döşemiştir. KIKBY tarafı da bu hattı 35 km olarak sınıra uzatırsa Kürt gazı TANAP bağlantısıyla Avrupa'ya ulaşabilecektir. Bu projeye ABD, AB ve İsrail destek vermektedir" dedi.

ERHAN GÜLENÇ