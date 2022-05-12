Türk feribotu Rodos’ta alıkonuldu

TÜRKİYE ile Yunanistan arasında bu kez de feribot krizi çıktı. Marmaris-Rodos seferi yapan Kartepe feribotu, limana demir attıktan sonra Yunan Liman Başkanlığı tarafından rutin güvenlik taramasından geçirildi.

120 YOLCUSU BULUNUYORDU

YUNAN yetkililer denetleme sırasında arama kurtarma yönetmeliğine aykırı durum tespit edildiğini öne sürerek feribotu limanda tutmaya karar verdi. Feribot kaptanı ise durumu Türk yetkililere bildirdi. Kartepe feribotunda İsrail, İngiliz ve Türk yolculardan oluşan 120 kişi bulunuyordu. Geminin limandan ayrılmasına izin verilmeyince büyük bir kriz çıktı. Pandemi sonrası kapatılan Türk- Yunan deniz hudut seferleri, Mayıs ayı ile birlikte karşılıklı tekrar başlamıştı. Olayın ardından Dışişleri Bakanlığı da devreye girdi. Konuyla ilgili çözüm yolları araştırılırken, Yunan yetkililerin feribotun kazan dairesinde sorun olduğu için alıkonulduğunu açıkladığı belirtildi. Öte yandan Yunan hükümetinin Türkiye'nin yaptığı arama kurtarma yönetmeliğini revize ederek kendi kıta sahanlığına göre hareket ettiği açıklandı.

PKK TARAFINDAN DA KAÇIRILMIŞTI

2011 yılında İzmit Büyükşehir Belediyesi'ne ait katamaran tipi "Kartepe" hızlı feribotu, elinde bomba olduğunu söyleyen bir kişi tarafından kaçırılmıştı. İçerisinde 18 yolcu ve 6 mürettebat bulunan feribota SAT Komandoları operasyon düzenlemiş ve PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken yolcular da sağ kurtarılmıştı. ■ VURAL EFECİK