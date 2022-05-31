Samsunlu şehidin kanı yerde kalmadı

KUZEY Irak'ta yürütülen Pençe- Kilit Operasyonu'nda yaralanan Samsun Tekkeköy nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak, şehit oldu. Şehidin acı haberi, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Erenköy Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi.

BU YAZ EVLENECEKTİ

ERENKÖY Mahalle Muhtarı Muzaffer Karmil, şehit İslam Sancak'ın 1 yıl önce nişanlandığını ve bu yaz evlilik hazırlığı yaptığını ifade etti. Şehit İslam Sancak'ın cenazesi Samsun-Çarşamba Havalimanı'na getirildikten sonra ikindi namazını müteakip Erenköy Aile Mezarlığı'na defnedildi. Pençe-Kilit operasyon bölgesinde önceki gün de teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş şehit olmuştu.

İNTİKAMLARI ALINDI

ŞEHİT Sancak ile Serttaş'ın intikamları hemen alındı. MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada, "Şehitlerimiz, milletimiz ve ülkemizin güvenliği için mücadele, mücadele, mücadele! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin inlerini başlarına yıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bölgede 6 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi" denildi.

OLASI HAREKATA SMO'DAN TAM DESTEK

BAŞKAN Erdoğan'ın Suriye'ye yeni bir operasyon yapılacağı sinyalini vermesinin ardından, önceki harekatlara katılarak Mehmetçik ile birlikte savaşan Suriye Milli Ordusu da (SMO) yeni bir operasyona destek mesajı verdi. SMO yetkilileri bölgedeki birlikleri teyakkuza geçirdiklerini belirterek; "Türkiye'yle birlikte savaşmaya hazır binlerce askerimiz var. Emir gelmesi durumunda tüm hazırlıkları tamamlamamız sadece birkaç gün sürer" dedi. ABD'nin beslediği YPG'den yapılan açıklamada ise, işgal ettikleri toprakları savunmaya hazır oldukları ifade edildi.