4’üncü sondaj gemisinin adı Abdülhamid Han

ZONGULDAK'IN Filyos Limanı'nda Karadeniz gazı için denize ilk boru indirildi. Düzenlenen törene katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Dördüncü sondaj gemimizin adını Abdülhamid Han olarak belirledik" dedi. Kendi sondaj filosuna sahip sayılı ülkelerden olduğumuzu belirten Başkan Erdoğan, "Bugün ülkemizin şu ana kadar en büyük doğalgaz keşfi olan Karadeniz Gazı'nda kritik bir safhaya daha ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz. 2 yıl önce müjdemizi açıkladığımızda bir hedef belirlemiş, yerli gazımızın 2023 yılında milletimizin hizmetine sunulacağını belirtmiştik. Yavuz Sondaj Gemimiz açılan kuyulardaki gaz akışını ölçecek sistemleri yerleştiriyor. Geçtiğimiz hafta sığ deniz kısmına boru serimini yapacak gemi Türkiye'ye ulaştı. Bugün ilk boruları denize indirip ilk kaynağımızı yapıyoruz" diye konuştu.

GÜNDE 10 MİLYON METREKÜP

"DERİN deniz tarafında da ilk kaynağı önümüzdeki ay vuracağız" diyen Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Karadaki boru hattının da yapımına başlıyoruz. Sakarya Gaz Sahası'nda deniz altına kurulacak üretim sistemine ilk olarak 6 ila 10 kuyu bağlanacak ve bu kuyulardan günlük 10 milyon metreküp gaz üretilerek 2023'te Türkiye'nin doğalgaz şebekesine verilecek. Küresel riskleri minimalize etmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Yakın çevresi zengin hidrokarbon kaynakları ile dolu bir ülke olarak altına bakılmadık taş bırakmamakta kararlıyız."