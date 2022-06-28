Batı Karadeniz sele teslim

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde şiddetli yağışın etkisiyle taşan sel suları 2 köprüyü yıktı, bir mahallede ise evleri sel suları bastı. Sinop'un Türkeli ilçesinde, önceki geceden itibaren etkili olan sağanak yağış taşkına yol açtı, cami ve bazı evler sular altında kaldı. Bartın'da ise dün sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle birçok yerde taşkınlar meydana geldi. Göle dönen yollarda sürücüler güçlükle ilerledi.

235 KİŞİ BÖLGEDEN TAHLİYE EDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, sağanağın etkili olduğu Bartın, Zonguldak ve Kastamonu'da 235 kişinin tahliye edildiğini bildirdi. Sezer, "Bartın, Zonguldak ve Kastamonu'da toplamda 362 personel ve 106 araç ile; Bartın'da 15, Zonguldak'ta 90, Kastamonu'da 130 olmak üzere toplamda 235 vatandaşımız tahliye edilmiştir" ifadesini kullandı.

AFAD, TEYAKKUZ DURUMUNDA

AFAD, Batı Karadeniz'de şiddetli yağış nedeniyle 'kırmızı' renkli uyarı verilen 6 ilde, 2 bin 552 personel ile 826 araç/ekipmanın görevlendirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada sağanağın etkisini artıracağı ve Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük, Zonguldak ve Düzce'de çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı belirtilerek, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında bölgedeki ilgili birimler ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden görevlendirilen bir temsilcinin de AFAD Merkezi'nde çalışmalara başladığı kaydedildi.

HELİKOPTERLİ KURTARMA

Bozkurt ilçesindeki Ezine Çayı'nda sağanak sonrası debi yükseldi. İlçeye bağlı İliş köyünde, zemin katta mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Çayın yükselmesi sonucu evlerinin çatılararına çıkan bazı kişiler de Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopterle alındı. Helikpoterle çatı ve balkonlardan alınanlar, güvenli bölgelere bırakıldı.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter'daki hesabından yaptığı açkılamada, "Bozkurt ilçesindeki kuvvetli yağışta Ezine Çayı'nın yükselmesi sonucu evinde mahsur kalan 85 yaşındaki evde bakım hastası 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekibiyle UMKE timleri tarafından güvenli ve bakımının yapılabileceği bir yere nakledildi" dedi.

BAKAN SOYLU: CAN KAYBI YOK

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu da Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Batı Karadeniz Bölgesi'nde yağışlar çok az da olsa sabahki şiddette değil. Ancak sel riski ve taşkın riski devam ediyor. Can kaybı ve kayıp ihbarı henüz yok hamdolsun. Sahada tüm kurumlar azami gayret gösteriyor" dedi.