Şimdi sıra onlarda

TERÖR ve güvenlik uzmanı Erhan Çalışkan, Suriye'de PKK'lı terörist Nüsret Tebiş'iye yönelik MİT operasyonunun ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çalışkan, kırmızı listede, aralarında FETÖ ve DHKP-C terör örgütü üyelerinin de bulunduğu 279 kişinin olduğunu ve MİT'in planlı şekilde onları da tek tek avlayacağını dile getirdi.

MİT'İN olağanüstü yöntemlerle kırmızı listede aranan PKK'lıları teker teker etkisiz hale getirdiğini ve listeyi tamamen temizleyeceğini dile getiren Çalışkan, "Bugüne kadar Irak ve Suriye'de ağırlıklı olarak SİHA'larla düzenlenen operasyonlarda terör örgütüne ağır darbe vuruldu. Öte yandan bazı isimler ise Sincar, Musul ve Mahmur bölgesinde düzenlenen operasyonlarla sağ yakalanıp Türkiye'ye getirilerek yargıya teslim edildi. Son 4 yıl içinde 100'ün üzerinde PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

ÇİFTÇİ SÜSÜ VERİYORLAR

MİT Dış Operasyonlar ve Sinyal İstihbaratı Başkanlığı'nın yerel saha unsurları ile teknik ve sinyal takibi sonucu etkisiz hale getirilen teröristler arasında Türkiye'de kırmızı listede yer alan para ödüllü teröristler de olduğunu söyleyen Çalışkan, "Nokta operasyonlardan korunmak için terörist elebaşlarının son dönemlerde tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçi görüntüsü verip sivil kıyafetlerle dolaşmaları dikkat çekerken, son örneği Mahmur Kampı'nda SİHA ile öldürülen 10 milyonluk kırmızı kategoride aranan Mehmet Erdoğan oldu. Terörist Erdoğan, Kandil-Süleymaniye- Kerkük arasındaki bağlantıyı sağlayan kritik isimlerden biriydi" diye konuştu. ■ FATİH ŞENDİL