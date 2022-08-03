Dünyadan Türkiye’ye diplomasi övgüsü

TÜRKİYE, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz'da yapılan tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında ilk geminin bugün Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan çıkması birçok ülke ve uluslararası örgüt tarafından memnuniyetle karşılandı. Konu, uluslar arası gündemde geniş yer buldu. İstanbul'daki anlaşmaya Başkan Erdoğan ile birlikte imza atan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Merkezi'ndeki konuşmasında, "Bu çabaları takdir ediyorum ve Türkiye'ye liderliği için minnettarım" dedi.

"TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ ROLÜ"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna tahılının ilk sevkiyatını yapılmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Müttefikimiz Türkiye'ye oynadığı çok önemli rol için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı. BM Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü David Beasley ise, Razoni isimli geminin limandan ayrıldığı anın görüntülerine de yer verdiği paylaşımında, "Bu umuttur. Böyle devam edelim." ifadelerine yer verdi.

'GÜVENSİZLİĞİ AZALTACAK'

POLONYA Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, telefonda görüştüğü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, Başkan Erdoğan'ın himayesinde Rusya, Ukrayna ve BM arasında yapılan tahıl koridoru anlaşması için tebriklerini iletti. Fransa, İtalya, Almanya dışişleri bakanlıkları da bu önemli gelişmenin artan gıda krizinde bir umut ışığı olacağı değerlendirmesini yaptı. Norveç Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter'dan yayımladığı açıklamada, BM ve Türkiye'ye "ulaşımın kolaylaştırılmasında önemli rol oynadığı için" teşekkür edildi. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde de Twitter'dan yaptığı açıklamada, tahıl yüklü geminin küresel gıda güvensizliğini azaltmaya yardımcı olacağını ifade etti.

İSTANBUL'DA KONTROL EDİLECEK

DÜN öğle saatlerinde İstanbul'a ulaşması beklenen Sierra Leone bayraklı Razoni isimli kuru yük gemisinin gelişi olumsuz hava koşulları nedeniyle uzadı. Gemi, anlaşma gereği burada yapılacak inceleme ve kontrollerin ardından Lübnan'a doğru yola çıkacak. Gemi, 27 bin ton mısırı Lübnan'a götürecek. Öte yandan, Ukrayna'nın 3 limanından tahıl ve benzeri gıda maddelerini çıkarabilecek gemilerin hazırlıkları ve planlamasına da devam ediliyor. Yüklemesi yapılan diğer gemilerin de çok yakında başka ülkelere doğru yola çıkacağı kaydedildi.

RUSYA VE UKRAYNA'DAN ILIMLI AÇIKLAMALAR

Dünyanın övgüyle karşıladığı gelişmeyle ilgili savaşın taraflarından da ılımlı açıklamalar geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tahıl yüklü ilk ticari geminin yola çıkmasının olumlu olduğunu belirterek, "Anlaşmaların tüm taraflarca uygulanacağını ve etkin şekilde çalışacağını umuyoruz" dedi. Ukrayna'nın Odessa Bölgesi Askeri Vali Danışmanı Yuriy Dimçoglo da, "İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşması, Türkiye'nin bölgede büyük bir güce sahip olduğunu bir kez daha gösterdi. Anlaşmanın sorunsuz şekilde işleyeceğini düşünüyoruz" dedi.