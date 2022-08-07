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Spotify'daki skandallar için savcılık harekete geçti

Spotify'daki dini değerlere ve devlet büyüklerine yönelik hakaret içerikli müzik listeleriyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Çok sayıda kullanıcı, İsveç merkezli Spotify'da oluşturulan müzik listelerinin dini değerlerimizi ve devlet büyüklerimizi aşağılayarak İslamofobi'yi desteklediğine ilişkin CİMER'e ihbarda bulundu.

SABAH

07.08.2022, 10:10

Spotify’daki skandallar için savcılık harekete geçti

İsveç merkezli dünyaca ünlü müzik platformu Spotify'da yer alan ahlaksız paylaşımlarla ilgili CİMER'e yapılan çok sayıda ihbar sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Skandallar zincirinde, söz konusu müzik platformunda hem dinimize yönelik saldırılar hem İslamofobi'yi destekleyen hem de FETÖ propagandası yapan içeriklerin paylaşımlarına halen herhangi bir kısıtlama getirilmedi.

CİMER'e yapılan çok sayıda ihbar sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, Spotify'da hakaret içerikli müzik listeleri tek tek tespit edildi.

SPOTİFY'IN ONAYIYLA YAYINLANIYOR

Kullanıcıların hazırladıkları listeye verdikleri isimlerle dini değerleri aşağıladıkları ve devlet büyüklerine hakaret edildiği ortaya çıkarıldı.

Listelerde yer alan skandal paylaşımlar arasında, "Allah'ın rakı içerken dinledikleri", "Hz. Muhammed'in devesiyle yanlarken dinledikleri", "Allah'ın Hz. Adem'i cennetten kovarken dinlediği şarkılar" gibi hakaret içerikli paylaşımlar yer aldı.

Yapılan incelemelerde tüm bu hakaret içerikli ve dini değerleri aşağılayan müzik listelerinin Spotify'ın onayıyla yayınlandığı belirlendi.

SKANDAL PAYLAŞIMLAR
İşte o skandal müzik listelerine verilen isimlerden bazıları: "Devlet Bahçeli Konseptli Otel, Shakira Kemerli Kızla Aşk", "Hz. Muhammed görse Kuran'a ekler", "Allah'ın telefon zil sesi", "Recep Tayyip Erdoğan'ın rakı içerken dinlediği şarkılar", "Hz. Muhammed ve Allah'ın rakı içerken dinlediği şarkılar", "Hz Ali'nin makas atarken dinlediği şarkılar", "Hz. Muhammed'in Miraca Yükselirken Dinlediği Şarkılar", "Allah yasaklı meyve anonsu yaptığı sırada Hz. Meryem'in bu listeyi dinlerken anonsu duymadı...", "Kerbela olayında Hz.Ali'yi gazlayan şarkılar" "Hz. Ali'nin Halifeliği kaybettiğinde dinlediği şarkılar"

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