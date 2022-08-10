Maseratili hain

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlarda terör orgütü PKK'ya büyük darbe vuruldu. Operasyon kapsamında eylem hazırlığında olduğu tespit edilen iki terörist, Ağrı Dağı'ndan Iğdır'a geçmek istediği sırada Bardaklı Köyü kırsalında güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildi.

KARAYILAN'IN ÖZEL ADAMIYDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, etkisiz hale getirilen teröristlerin PKK terör örgütünün elebaşlarından Murat Karayılan'ın özel görev verdiği kişiler olduğunu duyururken başka detaylar da ortaya çıktı. Öldürülen teröristlerin 2016 yılında Balıkesir Edremit'te lüks bir villada iç savaş ve suikast planları yaparken yakalanan MLKP'nin sözde Doğu ve Güneydoğu Sorumlusu Şafak kod adlı Ulaş Alankuş ve şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Emre Dokumacı'nın katili Torhildan kod adlı Fikret Tekçe olduğu belirlendi.

ADI İLK KEZ SURUÇ'TA DUYULDU

Ulaş Alankuş'un ismi ilk kez 2015 yılında Urfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen canlı bomba saldırısında duyulmuştu. 33 kişinin hayatını kaybettiği patlamada, basın açıklaması yaparken ayağından yaralanan Ulaş Alankuş, olaydan 3 ay sonra Edremit'te lüks bir villaya düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı. 2015'in Ekim ayında, Komünist Gençlik Örgütü'nün (KGÖ) İngiltere ve Belçika gibi ülkelerden gelen sözde bölge yöneticileri ile Türkiye'deki bölge sorumlularının, ülkemizde kongre yapıp eylem takvimi planlayacaklarını belirleyen Emniyet İstihbarat daire başkanlığı, örgüt üyelerini takibe aldı. Aralarında MLKP'nin Doğu ve Güneydoğu sorumlusu Ulaş Alankuş'un da olduğu örgüt üyelerinin dikkat çekmemek için, Maserati gibi pahalı otomobillerini kullanarak kendilerine 'işadamı' görüntüsü verdikleri, hatta Balıkesir'de lüks bir villaya yerleştikleri tespit edildi.

LÜKS VİLLAYA ŞOK BASKIN

Operasyon için düğmeye basan Emniyet güçleri, Edremit'teki lüks villaya yapılan baskında, örgütün sözde İç Anadolu ve Marmara Sorumlusu O.D, Ege Sorumlusu G.S, O.C.S, İstanbul ve Ankara Sorumlusu İ.O.Y, Z.A, KGÖ Genel Sekreteri İ.A, İngiltere Sorumlusu A.S, Belçika Sorumlusu C.B. ve kendilerine karı koca süsü veren Y.C. ve C.A'yı gözaltına aldı. Örgüt üyelerinin hücre ev olarak kullandıkları lüks villada ve otomobillerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman, şifreli bilgisayarlar, çok miktarda İngiliz sterlini, sahte pasaport yapımında kullanılan belgeler ele geçirilirken, Alankuş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KARADENİZ HAZIRLIĞINDAYDI

CEZAEVİNDEN çıktıktan sonra örgütün dağ kadrosuna katılan Ulaş Alankuş, 2017 yılında Kobani'ye geçti. Kuzey Irak'taki silah eğitiminin ardından örgütün Ağrı yapılanmasında görevlendirilen Ulaş Alankuş, 4 yıldır istihbarat birimleri tarafından takip ediliyordu. Terör örgütü PKK'nın sözde liderlerinden Murat Karayılan tarafından özel olarak eğitilen ve Kürtçe bilmediği için örgütün sözde Karadeniz sorumlusu yapılan Ulaş Alankuş, Ağrı'dan Karadeniz'e geçmeye hazırlanırken yapılan operasyonda etkisiz hale getirildi. ÜMİT ERKAN DEMİRCAN