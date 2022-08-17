Hudut karakoluna hain saldırı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakolu'na hain terör örgütü tarafından havan saldırısı düzenlendi. Saldırı sonucu yaralanan 5 askerden Top. Uzm. Çvş. Uğurcan Cirnooğlu (29) şehit olurken, yaralı 4 askerin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Suriye'nin Ayn-El Arap bölgesindeki hain terör örgütü üyeleri, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakolu'na havan saldırısı düzenlendi. Saldırı sonrası olay yerine takviye ekipler ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Şehidimiz Uğurcan Cirnooğlu



ASKERİMİZ DERHAL KARŞILIK VERDİ

Hain saldırı sonucu yaralanan askerlerden Top. Uzm. Çvş. Uğurcan Cirnooğlu, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Hain saldırıda yaralan 4 askerin tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi. Saldırının ardından Süleyman Şah Türbesi'nin de bulunduğu, Suriye'nin Eşme köyünün karşısındaki Eşme ve Çiçekalan Mahallesi'nde tedirginlik yaşandı. Mahallelerde yaşayanlar, evlerini boşaltıp, güvenli alana geçti. Sınır hattında konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri topçu birlikleri de saldırının yapıldığı Ayn- El Arap'ın Zor Mağara bölgesindeki terör hedeflerini topçu ve çok namlulu roketatar atışlarıyla ateş altına aldı. Bölgede ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirildi. Öte yandan Cirnooğlu'nun şehadet haberi, memleketi Kilis'teki ailesine verildi.

PENÇE-KAPLAN BÖLGESİNDE 3 TERÖRİST ETKİSİZLEŞTİRİLDİ

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kaplan Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.



Terörist Muhsin Yağan, Türk askerlerine yönelik saldırıların talimatını veriyordu.



TALİMATÇI TERÖRİSTE NOKTA OPERASYONU

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlarla terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularını etkisiz hale getirmeye devam ediyor. MİT, Kamışlı'da terör örgütü PKKYPG'nin Amude-Derbesiye Eyaleti sözde genel sorumlusu "Rezan Cavit" kod adlı Yusif Mehmud Rebani'yi etkisiz hale getirdiği operasyonun Irak, İran ve Suriye'deki yankıları devam ederken bu sefer de terör örgütünün sözde Kamışlı eyaleti yöneticisi "Dijvar Silopi" kod adlı Muhsin Yağan'ı etkisiz hale getirdi.



Güvenlik güçlerine yönelik sınır hattında taciz atışları, havan atılması şeklinde terör örgütü PKK/YPG'nin eylem talimatlarını verdiği de öğrenilen terörist Yağan'ın, geçmişte çok sayıda şehit verilen eylemlerin planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu da tespit edildi. Son dönemde Suriye'den sınır hattındaki Türk askerlerine yönelik saldırı talimatlarını verdiği de tespit edilen Yağan, Kamışlı'da etkisiz hale getirildi.