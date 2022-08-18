  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Şehitlerin kanı yerde kalmadı

18.8.2022

Şehitlerin kanı yerde kalmadı

SURİYE'NİN Ayn el- Arab bölgesinden PKK/ YPG'li teröristlerce Birecik ilçesine bağlı Çiçekalan Hudut Karakolu'na düzenlenen saldırıda yaralanan ve tedaviye alınan askerlerden Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir dün sabaha karşı GATA'ya sevki sırasında şehit oldu. Sağlık ekipleriyle Yozgat Sorgun'daki eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan baba Ali ve anne Ferdane Özdemir, gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi ikindi vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

22 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
BİRECİK ilçesindeki hudut hattında 2 askerin şehit olmasının ardından, bölge ablukaya alındı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bölgede belirlenen hedefleri vurmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar bölgede 22 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadelerine yer verildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA