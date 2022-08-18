Şehitlerin kanı yerde kalmadı

SURİYE'NİN Ayn el- Arab bölgesinden PKK/ YPG'li teröristlerce Birecik ilçesine bağlı Çiçekalan Hudut Karakolu'na düzenlenen saldırıda yaralanan ve tedaviye alınan askerlerden Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir dün sabaha karşı GATA'ya sevki sırasında şehit oldu. Sağlık ekipleriyle Yozgat Sorgun'daki eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan baba Ali ve anne Ferdane Özdemir, gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi ikindi vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

22 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

BİRECİK ilçesindeki hudut hattında 2 askerin şehit olmasının ardından, bölge ablukaya alındı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bölgede belirlenen hedefleri vurmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar bölgede 22 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadelerine yer verildi.